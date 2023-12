A partir desta sexta-feira (1º), 19 linhas do transporte público coletivo de Juiz de Fora serão alteradas. Segundo a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), as mudanças buscam beneficiar os usuários.

Haverá ainda o retorno operacional aos sábados e domingos da linha 122 (Jardim de Alá) e a ampliação de itinerário da linha 508 - Avenida Deusdedith Salgado, que passa a atender com alguns horários a estrada de acesso a uma mineradora e a um novo condomínio criado no local. Todas as informações estão disponíveis on-line.

Veja abaixo as linhas que serão alteradas: