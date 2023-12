Juiz de Fora terá mutirão de exames de direção para candidatos à Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Os exames serão feitos conforme a demanda semanal dos candidatos.

O objetivo é atender alunos que estão com processos de habilitação em aberto e precisam ser concluídos até o dia 31 de dezembro deste ano, conforme definido pela Resolução nº 983/2022 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

As vagas foram ampliadas de 150 para 200 nos exames de categoria A, além do aumento no número de examinadores diariamente. Estão previstos, aproximadamente, mais de 128 exames nas quartas-feiras e mais de 200 exames aos sábados.

A ação é organizada pela Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito (CET-MG), vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG), em parceria com a Polícia Civil.