Contando com um esquema especial de atendimento, em função das compras de fim de ano, a Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) promove a "Operação Boas Festas". A ação conta com a van do Procon em pontos em que há maior concentração do comércio. Entre os dias 4 e 22 de dezembro, sempre de segunda a sexta-feira, de 12h às 20h, no calçadão da Rua Halfeld, em frente ao Cine Theatro Central. A intenção é promover a fiscalização da precificação em produtos e vitrines, principalmente em estabelecimentos comerciais, e monitorar os preços de alimentos típicos das ceias de Natal e Ano Novo nos supermercados da cidade.

Também serão montados postos de atendimento nos shoppings Independência e Jardim Norte, onde representantes estarão atendendo das 14h às 20h. Quem passar pelos locais poderá ter acesso aos serviços do Procon, além de poder tirar dúvidas e receber orientações sobre direitos do consumidor. No próximo ano, a partir de janeiro, o Procon Aqui retorna com os atendimentos em diversos bairros da cidade.



A “Operação Boas Festas” é uma ação de fiscalização tradicional realizada pelo Procon/JF em parceria com os fiscais de postura da Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (Sesmaur) no último mês do ano.