A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), lançou o Mapeamento Agroecológico do município nesta sexta-feira (1º), por conta do Dia Mundial da Luta Contra os Agrotóxicos, celebrado no dia 3 de dezembro. O levantamento lançado pelo executivo reúne as ações, atividades e políticas públicas relacionadas ao tema, desenvolvidas ao longo dos últimos três anos. No documento, a Prefeitura destaca que em 2023, mais de 70% dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) foram empregados na compra de alimentos provenientes da agricultura familiar.

O levantamento também adianta que o Município pretende comprar 27 toneladas de alimentos perecíveis oriundos da agricultura familiar no período de 12 meses de 2024. Além disso, a ideia é incluir além dos alimentos in-natura, iogurte e queijo Minas frescal na merenda escolar. O compilado de informações pode ser conferido na página.

As atividades e projetos envolvem toda a cadeia produtiva: produção, processamento e comercialização, mas também se relaciona com o incentivo a práticas de consumo de alimentos sem veneno e saudáveis.

De acordo com a secretária de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Fabiola Paulino da Silva, é importante sempre lembrar que o uso dos agrotóxicos foi uma estratégia utilizada pela Revolução Verde para produzir mais alimentos, uma estratégia muito equivocada devido ao número de adoecimentos da população por conta da exposição aos venenos. "Por isso, durante estes três anos, estamos falando sobre o uso abusivo dos agrotóxicos que impactam na produção de alimentos saudáveis, no meio ambiente e na saúde pública de toda a população, e atuando com ações efetivas para apoiar e fortalecer esta luta e incentivar, que cada vez mais, o produtor e o cidadão se preocupe com a pauta. Em 2021, nossa prefeita, Margarida Salomão, assinou a Carta Compromisso Agroecológicos com a ANA, e desde então trabalhamos para impulsionar esta política tão necessária para a saúde de todos e todas”.