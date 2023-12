As Zonas Rurais dos Distritos de Monte Verde, Torreões e Pirapetinga em Juiz de Fora recebem a roda de conversa "Fitoterapia e Plantas medicinais na saúde do homem", entre os dias 2 e 5 de dezembro, que ocorrerão nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de cada uma das localidades. As ações visam a tratar temas que estão relacionados à saúde do homem, buscam evidenciar as propriedades das plantas medicinais para auxiliar, de forma complementar e integrativa, o cuidado da saúde desta faixa da população.

A farmacêutica e palestrante, Valéria Silva Dib, fornecerá informações sobre o cuidado para uma vida saudável, auxiliando na prevenção e complementação nos cuidados com a saúde mental e física do homem. A ação envolve amostra de chás medicinais, palestra sobre o uso correto de plantas medicinais e fitoterápicos, além de esclarecimento sobre o uso de plantas normalmente utilizadas pelos homens.



Os temas propostos das rodas de conversa fazem parte do Mutirão da Saúde, uma série de ações que serão realizadas nas UBS’s de Monte Verde, Torreões e Pirapetinga voltadas ao Novembro Azul. Participarão das atividades a equipe médica designada, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde e a população.



Os usuários do sexo masculino, em idade maior que 40 anos, também terão oportunidade de conhecer dicas de alimentação saudável, atividade física e saúde mental. As rodas de conversa fazem parte do programa “Fitoterapia para todos - ações de promoção da saúde integrativa” e reforçam as ações do Novembro Azul e do Mutirão de Saúde.

O Programa “Fitoterapia para todos” tem como objetivo de resgatar e fortalecer as ações de uso das plantas medicinais e dos fitoterápicos pela população. A primeira etapa do projeto busca conhecer as necessidades dos usuários e, neste momento, estão sendo promovidas rodas de conversa, debates e palestras nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) contempladas com o programa para intensificar as ações de promoção em saúde, do autocuidado, bem como de buscar o uso racional de medicamentos.



Programação

Tema: "Fitoterapia e Plantas medicinais na saúde do homem"

02/12- sábado às 9h: UBS de Monte Verde

02/12- sábado às 14h: UBS de Torreões

05/12- terça às 9h: UBS de Pirapetinga