Nesta sexta-feira (1º), a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) anunciou a convocação dos classificados no edital do Comércio Popular da cidade. Segundo a Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (Sesmaur), na próxima terça-feira (5), os classificados e suplentes receberão orientações sobre a assinatura do termo de compromisso no Auditório da Prefeitura, localizado na Av. Brasil, n°2001/1° andar. Confira a lista de classificados.



Os licitantes devem comparecer no horário especificado para cada grupo: Marechal Deodoro e Batista de Oliveira de 8h às 9h; Halfeld, São João, Parque Halfeld e Praça da Estação de 9h às 10h; e demais grupos de 10h às 11h.



Ainda, os suplentes que foram classificados são convocados para comparecer no auditório da Prefeitura de Juiz de Fora na terça às 11h para receber orientações sobre os procedimentos a serem adotados para o preenchimento de vagas. A lista pode ser consultada por aqui.