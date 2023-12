Na tarde desta sexta-feira (1º), foi realizada uma reunião na Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) com moradores e líderes comunitários da região da Cidade Alta, onde foi apresentado o projeto de melhorias viárias no trecho da BR-440 e também intervenções urbanísticas e de lazer para a região. No local, os moradores da região tiveram a oportunidade de realizar questionamentos sobre a situação atual da via e sobre a proposta realizada.

Segundo a prefeita Margarida Salomão, esse projeto se trata de uma delegação temporária. "Isso que a gente chama municipalização na nossa língua, na língua deles é uma delegação temporária. Nosso objetivo é que a BR-440 seja uma rua da cidade, o que ela ainda não é. É uma via que será delegada temporariamente ao município e terá melhorias significativas. Vamos apresentar a vocês um projeto de uso, mobilidade e urbanização daquele setor”, pontua.

Dentre as intervenções propostas, destacam-se medidas como a eliminação da “mão inglesa”, a criação de pontos para a travessia de pedestres, a implementação de novos retornos e a instalação de semáforos. A abrangência das melhorias estende-se pelos bairros Jardim Casablanca, São Pedro, Cruzeiro de Santo Antônio e Bosque do Imperador, assumindo ainda a função de uma via de conexão para diversos outros bairros na região, como Santos Dumont, Aeroporto, Marilândia, Recanto dos Brugger, Vina del Mar, entre outros.

Normalização do trânsito

As mudanças compreendem o trecho que se estende do bairro Jardim Casablanca ao trevo do Bosque do Imperador. Confira as principais mudanças:

- Extinção da "mão inglesa” em todo o trecho

- Criação de novos retornos no cruzamento com a Rua Roberto Stiegert, próximo ao acesso do Condomínio São Lucas e próximo a Rua Virgulino João da Silva

- Instalação de vários “traffic calming” para travessia segura de pedestres

- Semaforização do trevo do Jardim Casablanca

- Instalação de passarela elevada de pedestres no cruzamento com a Rua Attilio Pastorini

- Fechamento do cruzamento do Bosque do Imperador com a BR-440. Os motoristas poderão acessar a Avenida Manoel Vaz de Magalhães através da Rua Antônio Soares Ferreira



Além das intervenções viárias, serão criadas áreas de convivência ao longo da via. Esses espaços contarão com pista de caminhada, quadra de beach tennis, academia ao ar livre, obstáculos de skate, playground, espaços para food trucks aos finais de semana e áreas de descanso com bancos e iluminação de led.

A assessoria de comunicação da PJF afirma que a construção destes equipamentos será feita com materiais de fácil trato e baixo custo, como eucalipto tratado, para impossibilitar a interferência ou alterações na estrutura do asfalto e da rede de drenagem existente na via, além de facilitar a retirada dos mesmos, caso necessário.