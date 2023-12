Uma menina de 6 anos caiu do 3º andar de um apartamento no Bairro Marilândia, na tarde desse domingo (3), em Juiz de Fora.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), no momento do socorro a criança estava lúcida, mas com lapsos de memória. Ela mexia os braços e pernas, não se queixava de dor e não tinha sangramentos, mas sentiu dor na coluna e cabeça antes do Samu chegar.

Após os primeiros atendimentos, a menina foi levada pelo Samu para a Santa Casa de Misericórdia. O nome dela não foi divulgado, por isso não foi possível saber o estado de saúde dela.

A reportagem aguarda retorno da Polícia Militar (PM) sobre o ocorrido.