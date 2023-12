Nesta segunda-feira (4), a Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora (Astransp) anunciou a última chamada para que o público idoso e PCD realize a mudança do cartão de passagem para o Moov Gratuidades. O período para troca se estende desta terça-feira até o dia19 de dezembro, das 8h às 17h, na sede da Associação, localizada na Rua Espírito Santo, 296, Bairro Centro.

Segundo Rafael Santana, presidente da Astransp, a implantação do Moov tem sido um sucesso e um modelo para outras cidades. “Estamos cumprindo rigorosamente os cronogramas estabelecidos, proporcionando agilidade no embarque, segurança pela eliminação da circulação de dinheiro e controle total da frota em tempo real, otimizando o fluxo de passageiros e cumprimento de horários", conta.



Próximos passos: Moov Pagantes

O presidente destaca, ainda, os próximos passos da implantação do Moov, com a distribuição do Moov Pagantes. Inicialmente, empresas que adquirem vale- transporte passarão a utilizar um novo sistema para compras e já receberão o Moov Pagantes, modalidade que possui novas tecnologias para recarga e usabilidade.

As próximas datas serão divulgadas em breve.