A partir do dia 16 de dezembro, sábado, os pedalinhos do Parque da Lajinha de Juiz de Fora serão desativados. Essa decisão foi tomada pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), visto que a empresa que gere o equipamento terá o seu contrato encerrado no dia 15 de dezembro. Após a data, uma nova licitação será aberta, depois do fim das obras de contenção realizadas no local.



De acordo com o Executivo, as obras que combatem as inundações do Bairro Santa Luzia utilizam o lago como uma bacia de retenção. O antigo vertedouro que controla o nível da água está sendo modernizado para que o lago trabalhe a favor da detenção de águas pluviais no período chuvoso, retendo parte do volume que escoa do bairro Aeroporto de forma automática.

Conforme a nota publicada, "Análise das equipes técnicas da Secretaria de Obras (SO) e da Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (Sesmaur) constatou que o funcionamento do pedalinho é inviável durante as obras. Prezando pela segurança de todos, as atividades retornam com a conclusão da construção do vertedouro."