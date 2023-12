Um vigia de 44 anos foi baleado na noite dessa segunda-feira (4), no Bairro São Pedro, em Juiz de Fora. A Polícia Militar (PM) busca os autores do crime.

A vítima contou que vigiava uma obra quando percebeu a presença de três pessoas desconhecidas. O homem os advertiu, o trio ficou insatisfeito e atirou contra o vigia, que foi atingido nas costas por um tiro.

Ele foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) São Pedro e depois encaminhado para o Monte Sinai, onde foi verificada a necessidade de uma cirurgia e permaneceu internado. O nome dele não foi informado, por isso não foi possível saber o estado de saúde.

No container onde a vítima estava, no local do crime, a perícia encontrou nove perfurações de arma de fogo e recolheu algumas cápsulas e projéteis calibre .380. não há informações sobre a autoria dos disparos.