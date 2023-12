O inquérito que apurava o duplo homicídio de uma mulher de 45 anos e de um homem de 53 registrado no Bairro São Mateus no dia 27 de outubro foi concluído com o indiciamento de um jovem de 25 anos. De acordo com a Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Investigação a Homicídios, na madrugada dos fatos, as vítimas, uma mulher de 45 anos e um homem, de 53, foram abordadas pelo suspeito quando transitavam pela Rua Morais e Castro. Sem motivo aparente, o investigado teria puxado uma faca e esfaqueado o homem. Diante da agressão, a mulher tentou afastar o indivíduo e também foi atingida.



O delegado responsável pelo caso, Samuel Neri, indicou que a partir da análise das imagens das câmeras de segurança da região, foi verificado que apesar de as vítimas terem conseguido se afastar do suspeito, ele insistiu e voltou a se aproximar, atingindo novamente o homem, que morreu no local. "Devido à gravidade dos ferimentos, a mulher também não resistiu e morreu dias depois do ataque. O suspeito, que é investigado por outros crimes violentos, inclusive homicídio, permanece preso desde a data dos fatos, quando foi detido em flagrante.