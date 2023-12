Na noite desta quarta-feira (6), o Museu Mariano Procópio vai receber a decoração de iluminação natalina pela primeira vez, em Juiz de Fora. Esta ação, que faz parte do projeto “Natal de Luzes e Alegria”, terá sua abertura oficial acontece a partir das 19h, aberta a toda população, na Rua Mariano Procópio, 1100, Bairro Mariano Procópio.



De acordo com a organização do evento, o Papai Noel do Shopping Jardim Norte estará presente como uma das atrações para a criançada, ficando disponível para fotos, além do funcionamento especial dos pedalinhos em um passeio noturno, e a distribuição de mudas do Museu, a última de 2023. O horário do funcionamento do parque será estendido até às 21h neste dia.



Outros pontos da cidade como o Parque Halfeld, as praças Antônio Carlos e da Estação, Calçadão e Avenida Rio Branco também foram iluminadas. E, na próxima sexta-feira (8), o Paço Municipal e o Morro do Cristo, também ganharão ornamentações natalinas.