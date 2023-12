Um casal foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada desta quarta-feira (6), em Juiz de Fora, com uma arma de fogo sem autorização. O filho do casal, menor de idade, estava no carro no momento da prisão.

De acordo com a PRF, a equipe fazia uma fiscalização de rotina na Unidade Operacional na BR-040 quando o veículo foi abordado.

O casal saiu de Barbacena para buscar a arma calibre 38, com seis munições intactas, na Zona Sul de Juiz de Fora.

A dupla não quis dar informações sobre o valor pago pela arma ou quem a encomendou e receberia em Barbacena.

O filho do casal foi entregue a um responsável e a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil em Juiz de Fora.