A Prefeitura de Juiz de Fora )PJF) publicou no Atos do Governo dessa terça-feira (5) um extrato de convênio com repasse de R$ 14.946.797,50 para a Santa Casa de Misericórdia da cidade. Como adiantado pelo Portal na Coluna "Por Trás da Notícia", o hospital enfrenta dificuldades financeiras. O Acessa apurou nesta quarta-feira (6) que a primeira parcela do 13º dos funcionários foi paga no dia 29 de novembro, porém o FGTS dos funcionários aposentados que recebem em folha, segue em atraso.

A verba repassada pelo Executivo é referente ao projeto "Valora Minas", uma política hospitalar de Minas Gerais que engloba os repasses estaduais aos prestadores de serviço ao Sistema Único de Saúde, na composição tripartite de recursos SUS (União/Estado/Município), que tem normas e critérios de elegibilidade.

Em nota enviada à reportagem, a Santa destacou que, pela sua complexidade, o hospital é classificado no módulo Valor em Saúde referência Macrorregional. Questionada sobre os serviços que são oferecidos por meio da verba, a Santa Casa informou que a composição do financiamento inclui:

Referência em média complexidade e alta complexidade conforme contrato e habilitações;



Cofinanciamento para CTI adulto, pediátrico e neonatal ofertados ao SUS



Rede de Urgência e Emergência (Rede resposta): Hospital Especializado das Doenças Cardiovasculares Nível I;



Rede de Atenção ao Parto e Nascimento: Instituição Habilitada para atendimento a Gestação de Alto Risco.

O Acessa solicitou um posicionamento da Prefeitura em relação ao repasse e a fiscalização feita no local, porém, como tem acontecido com frequência, não houve retorno.