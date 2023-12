O resultado do Cadastramento Escolar para o ano letivo de 2024 foi publicado pela Prefeitura de Juiz de Fora nesta quarta-feira (6), para as instituições que oferecem Educação Básica. Os responsáveis podem acessar o resultado por meio da plataforma indicada pela Secretaria de Educação, utilizando o CPF e os campos de login e senha. O município salienta que, caso as famílias tenham algum problema com a senha, é preciso fazer contato e reportar a situação, pelo telefone 0800 727 3136.

Após a divulgação do resultado, os responsáveis ou estudantes maiores de 18 anos deverão realizar a matrícula na instituição em que foram contemplados, munidos da documentação necessária, a partir da desta quinta-feira, (7). O período de matrículas na rede municipal de ensino termina no dia 22 de dezembro de 2023.

Depois de adiar o resultado para a segunda-feira (11), em função de problemas na realização do cadastramento, a gerente do Departamento de Inclusão e Atenção ao Educando (DIAE) da SE, Ana Paula Xavier, ressaltou o trabalho realizado para possibilitar a divulgação, nesta quarta-feira, do resultado correto do cadastramento escolar para 2024. “Seguimos trabalhando intensamente na checagem das informações e conseguimos antecipar para o dia 6 a liberação das listas dos contemplados e as escolas em que estudarão no próximo ano”.

Os documentos necessário para a realização das matrículas são:

- Original e cópia da certidão de nascimento do candidato, carteira de identidade e CPF (caso possua);

- Original e cópia da Carteira de identidade e CPF do responsável legal;

- Original e cópia do Comprovante de residência (preferencialmente conta de luz);

- Cartão do Bolsa Família, caso tenha;

- Declaração médica, caso a criança tenha alguma deficiência;

- Original e cópia do Cartão de Vacina;

- Original e cópia do cartão do SUS;

- Declaração de Transferência, caso o aluno esteja fora da data de corte e tenha direito à continuidade.

No ato da matrícula, a falta de apresentação de quaisquer dos documentos acarretará na não efetivação da matrícula.

Participaram do cadastramento escolar estudantes que se enquadram nos seguintes casos:

a) ingresso no 1º período da Educação Infantil, com quatro anos de idade completos ou a completar até 31/03/2024;

b) ingresso no 1º ano do Ensino Fundamental, com seis anos de idade completos ou a completar até 31/03/2024, advindo de outras redes que não a Rede Municipal de Ensino;

c) ingresso nos demais anos de escolaridade da Educação Básica, advindo de outras redes que não a Rede Municipal de Ensino;

d) alunos matriculados em escolas da rede municipal em turmas com terminalidade;

e) retorno aos estudos do Ensino Fundamental na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Outras informações podem ser obtidas no telefone: (32) 2104-7411.