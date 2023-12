Nessa terça-feira (5), a Comissão Organizadora do Concurso Rainha do Carnaval da Liga das Escolas de Samba de Juiz de Fora (Liesjuf) definiu o Edital do Concurso Rainha do Carnaval de 2024. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pelo site oficial da Liga www.liesjuf.com até às 23h59min do dia 05/01/2024.

Segundo o presidente Diomario de Deus, o formulário on-line esta mais simplificado e o preenchimento pode ser feito até mesmo pelo celular, bastando acessar o site, conferir o edital e se inscrever.

Após o preenchimento e o envio, será verificado se todos os dados estão corretos e a incrição validada. Ainda, em 2024 não haverá concurso para Rei Momo, as candidatas inscritas irão concorrer ao título de Rainha do Carnaval 2024 e Princesa do Carnaval 2024.

O concurso e a festa de coroação está previsto para acontecer no dia 27/01/2024, na quadra do Real Grandeza, localizada na Avenida Brasil, número 1220, Bairro Costa Carvalho.

A programação completa do evento será publicada no site e nas redes sociais da Liga.