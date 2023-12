No próximo sábado (9), acontece o “Jogo Solidário Amigos da Guarda”, um evento de Juiz de Fora que arrecada alimentos e distribui para instituições cadastradas no município. Com entrada franca, os jogos terão início às 8h no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio. Os interessados em contribuir, podem levar 1 quilo de alimento não perecível ou adquirir uma camisa promocional do evento.

De acordo com a organização, em 2022, esse jogo, que recebeu o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) e Secretaria de Comunicação (Secom), foi responsável pela arrecadação de aproximadamente 2 toneladas de alimentos. Neste ano, a organização do evento está trabalhando para bater a meta e conseguir ajudar mais instituições cadastradas pelo Mesa Brasil, do Serviço Social do Comércio (Sesc).

No estádio, serão realizadas cinco partidas entre times infantis, adolescentes e adultos, sendo um composto por alunos da Escola Estadual Maria das Dores, especializada em atendimento a pessoas com deficiência intelectual. Na área externa, próxima ao saguão do estádio, haverá apresentação de bandas, barracas de bebida e comida.

De onde veio o Jogo?

Originado de uma brincadeira entre amigos, o jogo que era apenas uma atividade de lazer, ganhou cunho solidário em 2019, arrecadando doações para o Hospital São Camilo de Lelis, em Santa Luzia. No ano seguinte, a pandemia interrompeu a corrente do bem. A partir de 2021, o jogo assumiu definitivamente o caráter solidário. Na sua quarta edição, o evento marca também a semana em que a Guarda Municipal completa 15 anos de atividades em Juiz de Fora.