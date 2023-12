A adutora instalada a partir da Estrada da Remonta, próxima ao Bairro Parque das Torres, em Juiz de Fora, passa a se chamar “Adutora Prefeito Agostinho Pestana”. Ele assumiu como chefe do Executivo entre 1971 e 1973, no lugar de Itamar Franco.

A nomeação foi anunciada pela prefeita Margarida Salomão (PT) nessa quarta-feira (6), após sancionar a lei nº 14.753/2023.

De acordo com o diretor-presidente da Companhia de Saneamento Municipal (Cesama), Júlio César Teixeira, as obras dessa adutora começaram na gestão do então prefeito Itamar Franco e foram concluídas na gestão do prefeito Agostinho Pestana.

“Naquela época era uma obra de grande porte porque se construiu a Estação de Tratamento de Água Castelo Branco e a segunda adutora. E essas obras são imprescindíveis. Por exemplo, a estação de água castelo branco até hoje é a nossa principal estação de tratamento de água. Então ele teve uma contribuição muito grande na história do saneamento de Juiz de Fora”.

A prefeita Margarida ressaltou a importância de Agostinho para a adutora.

“A atuação do prefeito Agostinho Pestana, inclusive antes, como secretário no primeiro governo Itamar Franco, é muito relevante e decisiva no ponto de vista da modernização da infraestrutura de Juiz de Fora”.

Presente no momento da assinatura a lei, a filha de Agostinho, Valéria Pestana, se emocionou com a homenagem.

“Agradecemos mais uma vez a lembrança de que está construindo a história e as coisas têm que ficar registradas porque depois elas se perdem. Ele, dentro do possível, na época contribuiu com o que ele pode e, principalmente, ser uma coisa tão importante hoje, mais ainda, a gente vê como que a água é importante, como saneamento é importante, como isso é um direito fundamental das pessoas e preservar e dar isso à população não tem preço”.