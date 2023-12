Um homem de 34 anos ficou ferido após reagir a um assalto na Avenida Rio Branco, próximo ao Mergulhão, na manhã desta quinta-feira (7), em Juiz de Fora. Ele brigou com o assaltante que estava com uma faca. Três pessoas foram detidas.

À Polícia Militar (PM), a vítima contou que andava pela via quando foi abordada por um dos envolvidos, de 34 anos, que estava com uma faca e anunciou o roubo. Outras duas pessoas estavam com ele, entre eles uma mulher de 30 anos.

O homem resistiu à abordagem, entrou em luta corporal com o assaltante e acabou machucando as mãos por causa da faca. O trio fugiu depois do assalto.

Populares que estavam no local ajudaram no socorro à vítima. Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o homem foi encaminhado para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) Dr. Mozart Teixeira com cortes nas duas mãos e sangramento em uma delas.

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) informou que ele está estável e entregue aos cuidados médicos.

Prisão

Com o relato sobre os envolvidos, a PM localizou o trio na Avenida Brasil, próximo à esquina com a Rua Halfeld. Um celular, a carteira da vítima, R$ 309 em dinheiro e duas facas foram encontradas com os dois homens, de 34 e 51 anos, e a mulher.

Eles foram presos em flagrante e encaminhados para a Delegacia.