A Nova Unidade de Pronto Atendimento da Zona Nordeste foi anunciada nesta quinta-feira, no Hospital Ana Nery. A prefeita Margarida Salomão divulgou a informação nesta quinta-feira (7), ressaltando que a unidade venceu uma chamada pública que a credencia para prestar o atendimento. A ideia é atender a demanda de toda a população da região, que desde abril de 2014 pleiteia a retomada do serviço, que era realizado pelo Hospital Regional João Penido e foi suspenso naquele ano.

Por anos ocorreram tentativas de negociação para viabilizar o serviço na região. No entanto, apesar das movimentações políticas e da população da região no sentido de reivindicar a volta do atendimento. De 2014 até agora, os moradores da Zona Nordeste precisam atravessar longas distâncias para chegar ou ao Hospital de Pronto Socorro Doutor Mozart (HPS), ou as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da cidade, que ficam em bairros distantes, como o Santa Luzia, São Pedro, ou Benfica.

O novo serviço do Pronto Atendimento Nordeste, beneficiará diretamente dezenas de milhares de pessoas com atendimento geral, adulto e pediátrico nessa área. Os vereadores Bejani Júnior e Vagner de Oliveira, por meio de emendas parlamentares enviadas ao Hospital Ana Nery, possibilitaram que a unidade pudesse se credenciar a receber o Pronto Atendimento Nordeste.



"Na verdade, o Hospital Ana Nery vai funcionar como se fosse uma UPA (Não dizemos uma UPA, porque há uma série de questões técnicas envolvidas), mas será um hospital de pronto atendimento 24 horas para adultos e crianças", ressaltou Margarida em um vídeo postado na página da Prefeitura de Juiz de Fora.

O vereador Vagner de Oliveira destacou que os legisladores acompanharam a luta da população, que está para completar 10 anos. "Quando nós percebemos a retomada no Hospital João Penido não ia ser viável, a prefeita trouxe esta proposta em seu plano de governo. Juntamente com o vereador Bejani Júnior, nos prontificamos a apresentar emenda para viabilizar a possibilidade de implantar esse Pronto Atendimento de Urgência e Emergência na região".



"Quero agradecer a prefeita Margarida Salomão e ao vereador Vagner por essa importante intervenção. Nós mostramos que a política séria, que pensa de fato no ser humano, naquela pessoa que está sem atendimento, se sobressai a todo e qualquer tipo de vaidade. Poder desempenhar um projeto para esse atendimento de saúde, de urgência e emergência, dentro da região Nordeste, é a maior ação que a gente faz em conjunto", ressaltou o vereador Bejani Júnior.