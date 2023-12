Com fiscalizações em andamento desde a segunda quinzena de novembro, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Juiz de Fora, interditou 75% dos açougues visitados em Juiz de Fora. O objetivo da ação é certificar as condições higiênico-sanitárias, a precificação e a origem dos produtos.

De acordo com o MPMG, os estabelecimentos fechados apresentavam condições higiênico-sanitárias muito precárias, possibilitando ameaça a saúde dos consumidores que estão adquirindo carnes e outros produtos de origem animal fora dos padrões de higiene exigidos.