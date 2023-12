Neste final de semana, sábado (9) e domingo (10), o trânsito de Juiz de Fora passará por diversas alterações devido ao Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism), que será realizado nesses dois dias. Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), a orientação é que a população evite trafegar nos bairros do entorno do campus da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) a partir das 11h. As provas serão realizadas entre 13h e 17h30, mas os candidatos devem chegar aos locais de realização do exame até 12h. Confira as alterações:

Nos pontos de prova fora da UFJF, os locais com maior concentração de alunos serão na Faculdade Doctum (Bairro Dom Orione), Suprema (Bairro Salvaterra), IF Sudeste (Bairro Fábrica), Colégio de Aplicação João XXIII (Bairro Santa Helena), Colégio dos Jesuítas (Bairro São Mateus), Colégio Apogeu - Santo Antônio (Bairro Centro), Colégio Cave (Bairro Santa Helena), Instituto Estadual de Educação (Bairro Centro) e Escola Estadual Sebastião Patrus de Souza (Bairro Santa Terezinha). Os motoristas também devem evitar a circulação no trajeto e próximo a estes locais a partir de 11h30, no sábado e domingo, para não ficarem retidos no trânsito e não prejudicarem os candidatos que irão realizar as provas.

No Bairro São Pedro, as mudanças no trânsito acontecem na Rua José Lourenço Kelmer, que funcionará em mão única, sentido Bairro/Centro, até o trevo do Jardim Casablanca; e a Presidente Costa e Silva, entre a Rua Alberto Pinto e o trevo do campus universitário. Os veículos com destino à UFJF, via Pórtico Norte, devem seguir pela Avenida Pedro Henrique Krambeck e acessar a Rua Lauro Telés de Mesquita, que terá a mão de direção invertida. Já os ônibus do transporte público serão desviados para a Rua Antônio Rufino, após a Avenida Pedro Henrique Krambeck.

A Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) orienta, ainda, que os candidatos que prestam prova na Avenida Eugênio do Nascimento s/n, no Hospital Universitário/CAS, na Faculdade Doctum e nas faculdades de Medicina e Fisioterapia, acessem o local pelo Bairro Aeroporto, passando pelas avenidas Deusdedith Salgado, Prefeito Mello Reis, até a Avenida Eugênio do Nascimento.

Dentro do campus da UFJF, todas as áreas de estacionamento serão fechadas pela manhã, por isso, quem pratica esportes no local não poderá utilizar o estacionamento. A ciclovia também será fechada pela manhã, já que será destinada à circulação dos veículos de segurança, organização e atendimento médico. A estimativa da SMU é de que, com o grande número de veículos se dirigindo ao campus, o tempo de deslocamento do Centro até o local será de, no mínimo, uma hora.