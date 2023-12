A Prefeitura de Juiz de Fora fechou nessa quarta-feira (6) a Casa de Passagem que atendia a população em situação de rua no Bairro Benfica, Zona Norte de Juiz de Fora. De acordo com o Fórum Municipal da População em Situação de Rua, até o momento não há respostas se houveram encaminhamentos dos atendidos no local.

A casa de passagem funcionava como um acolhimento noturno para as pessoas em situação de rua. Em entrevista ao Portal Acessa, o Fórum informou que está previsto para o próximo domingo (10) o fechamento do centro de apoio NuPop, local que faz o acompanhamento das pessoas que estão em situação de rua, auxilia com orientações e encaminhamentos e é um centro de convivência e suporte, com o funcionamento na parte da manhã/tarde, oferta água, sanitários, banho, lavanderia, descanso, oficinas, internet etc. Além disso nesses equipamentos ao todo são ofertadas 4 refeições ao dia.



"É uma ação para camuflar o preconceito com a população em situação de rua, ação que já é fadada ao fracasso e feita as pressas e nessa, uma porcentagem grande ficará somente com uma refeição por dia e uma torneira na praça Jeremias Garcia, para se levar, tomar água, etc", afirma o Fórum.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura solicitando um posicionamento, mais uma vez não houve retorno.

Casa de Pasagem para homens e mulheres

O atendimento em unidade institucional de passagem é uma oferta de acolhimento imediato e emergencial, com profissionais preparados para receber os usuários em qualquer horário do dia ou da noite, enquanto se realiza um estudo diagnóstico detalhado de cada situação para os encaminhamentos necessários.

A Casa de Passagem assiste homens, mulheres e famílias em trânsito em equipamentos distintos.