Na noite desta sexta-feira (8), a fachada do Paço Municipal, localizada no centro da cidade, terá luzes natalinas acionadas em Juiz de Fora. E, ainda, às 18h30, uma cantata de Natal tomará conta da Rua Barão de São João Nepomuceno. Essas ações fazem parte da campanha "Natal de Luzes e Alegria", realizada pela Secretaria de Turismo (SETUR) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF).



De acordo com a SETUR, a decoração do Paço Municipal, cartão postal da cidade, recebeu uma ornamentação em forma de cascata que conta com 400 lâmpadas de LED a cada dez metros. Já na Rua São João, além do coral que vai fazer cantata de Natal, foi instalada uma caixa de presentes interativa, decorada com cerca de seis mil lâmpadas de LED, que mede 3m de altura por 4m de largura, para visitação.

O Paço Municipal fica localizado na Avenida Barão do Rio Branco, número 2.234, Bairro Centro.

Outras localidades

Já no sábado (9), às 19h, serão inaugurados os cordões luminosos nas árvores da Praça Menelick de Carvalho, localizada no Bairro Santa Helena. No local, as 31 árvores que compõem o espaço, juntamente com o monumento central, receberão a nova iluminação. Essa decoração foi realizada pela empresa Estapar, por meio do edital de patrocínio de Natal lançado pela PJF.

Os demais pontos da cidade, como Morro do Cristo e as praças de Benfica, Santa Luzia, Linhares, Vila Ideal e Manoel Honório, também receberão ornamentações natalinas ao longo da semana. Todos os enfeites serão retirados no dia 6 de janeiro de 2024, quando se celebra o Dia de Reis.