Ao todo, quatro ocorrências relacionadas às chuvas que ocorreram na tarde desta sexta-feira (8) foram registradas pelo Corpo de Bombeiros em Juiz de Fora. Três delas, foram registradas em localidades da Zona Norte. No Bairro Monte Castelo, uma árvore com inclinação e risco de queda, o mesmo tipo de situação verificado na Rua Padre Edmundo Leschinak, no Jóquei Clube. Ainda na Região Norte, na Rua Jacy de Assis, no Bairro Novo Triunfo, uma árvore caiu sobre um trailer.

Uma árvore caiu sobre outro veículo na Rua Josué de Queiroz, no Bairro Santa Terezinha, Zona Nordeste. Em nenhuma das situações houve registro de vítimas, ainda de acordo com os Bombeiros.



Neste sábado, com o avanço da frente fria pelo litoral do Rio de Janeiro e Espírito Santo, as instabilidades no clima permanecem, segundo o 5º Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), favorecendo a ocorrência de chuvas intensas, que podem chegar a registrar de 30mm de chuva por hora a 50mm por dia, com a ocorrência de descargas atmosféricas e rajadas de ventos, da ordem de 40 a 60 km/h, em localidades isoladas Zona da Mata.

Durante o fim de semana, as temperaturas devem sofrer uma leve queda, com mínima de 19 graus e máxima de 28 no sábado (9) e mínima de 21 e máxima de 31 no domingo. Ainda segundo o Inmet, essa configuração deve permanecer no início da próxima semana.

Tags:

Chuva