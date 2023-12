Dois homens, um de 18 anos e outro que não teve a idade informada, foram presos pelo crime de tráfico de drogas com papelotes de cocaína nesse sábado (9) nos bairros Granjas Betânia e Vila Ideal.



MAIS DE 100 PAPELOTES DE COCAÍNA NO GRANJAS BETÂNIA

Segundo informações da Polícia Militar (PM), durante um patrulhamento pelo bairro a equipe visualizou dois homens que, ao verem a viatura, correram em direção a um lote vago com um mato denso. Um deles foi alcançado e preso. O outro, conhecido do meio policial como 'Bielzinho', pulou vários muros de residências próximas e conseguiu fugir.

Com a ajuda do Cão Brasão, a PM fez uma varredura onde os suspeitos estavam e localizou 140 papelotes de cocaína, uma porção grande de cocaína e um celular.



O suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia de Plantão da Polícia Civil juntamente com o material apreendido na ação.

PAPELOTES E PINOS DE COCAÍNA NO VILA IDEAL



Conforme o Registro de Ocorrência Policial (REDS), durante a 'Operação Ocupação' no bairro, a equipe avistou o homem, de 18 anos, em atitude suspeita e ele foi abordado. Durante a busca pessoal foi encontrado um papelote de cocaína e R$418,50. Os policiais então averiguaram as imediações onde o homem estava e localizaram mais papelotes e pinos de cocaína. Ao todo foram apreendidos 23 papelotes e 32 pinos pinos de cocaína.

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de plantão com o material encontrado na ação.

