Um ônibus passou em cima do pé de um homem de 43 anos no Bairro Sagrado Coração, em Juiz de Fora, no fim da tarde do último sábado (9). O Consórcio Via JF informou o caso foi acompanhado pela empresa.

O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com suspeita de fratura e sangramento ativo. Ele foi encaminhado para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) Dr. Mozart Teixeira e, segundo a Prefeitura, foi liberado após o atendimento.

Em nota, o Consórcio explicou que foi acionado pelo motorista do coletivo. Ele contou que passava pela Rua Marciano Pinto, próximo ao Seminário, quando dois rapazes que estavam sentados na calçada, com sinais de embriaguez, esticaram o pé pouco antes da roda traseira passar.

O motorista afirmou que não conseguiu parar antes de acertar o pé do homem. A equipe da empresa acompanhou a atendimento no HPS e afirmou que não houve fratura no osso e nem no tendão.