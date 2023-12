Em Juiz de Fora, na tarde desta segunda-feira (11), um homem, de idade não identificada, andava de biclicleta na Avenida Barão do Rio Branco quando foi atropelado por um ônibus. O acidente aconteceu no Centro da cidade, altura do número 2046, quando ele estava andando irregularmente na pista de ônibus, segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU).

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que foi acionado no local, o homem sofreu trauma cervical, e seu ombro e quadril não apresentaram sinais de fratura aparente. Ele foi encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira.

Os agentes de trânsito foram até o local e controlaram o trânsito na via dos ônibus.