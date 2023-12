Nesta terça-feira (12), a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) vai realizar uma remodelação da rede de água na Rua São Domingos Sávio, localizada no bairro Centenário, para melhorar o abastecimento da região. Segundo a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), os trabalhos serão feitos entre as ruas Luiz de Andrade Silveira e Francisco Foini, sendo necessário interromper o fornecimento de água do Bairro das 8h às 17h. A Cesama prevê que o abastecimento seja regularizado até a noite do mesmo dia.



E, na quarta-feira (13), a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) fará uma manutenção na rede elétrica da Rua da Neblina, no Bairro Novo Horizonte, e isso vai afetar o funcionamento do reservatório Jardim da Serra. De 9h às 17h, horário em que os serviços serão realizados, os bairros Aeroporto, Nova Califórnia, Novo Horizonte, Portal do Aeroporto, Parque Alto e Parque Jardim da Serra poderão ter o abastecimento de água prejudicados. O fornecimento deve ser normalizado até a noite de quarta.