Uma mulher de 30 anos foi espetada com uma seringa com agulha na Avenida Getúlio Vargas, em Juiz de Fora. A ocorrência foi registrada no dia 2 de dezembro e divulgada pela Polícia Militar (PM) nesta quarta-feira (13).

Segundo a Polícia Civil, o caso foi encaminhado para a Delegacia responsável para andamento.

De acordo com a PM, a ocorrência foi registrada na Base Móvel e a vítima relatou que estava na via quando um homem desconhecido a espetou com uma seringa com agulha na coxa esquerda.

A mulher foi ao Pronto Socorro, onde passou pelo protocolo de risco biológico.

Não há mais informações até o momento.