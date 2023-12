Um homem de 55 anos foi atropelado por um ônibus da linha 306, que atente ao Bairro Retiro, na tarde desta quarta-feira (13), na Avenida Getúlio Vargas, próximo à esquina com a Rua Floriano Peixoto, no Centro. De acordo com informações preliminares da Guarda Civil Municipal, que foi acionada no momento do acidente, o homem apresentava ferimentos na mão direita, embora estivesse consciente.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e fez o atendimento, enquanto a Polícia Militar ficou responsável pelo registro e agentes da Secretaria de Mobilidade orientaram o tráfego, que foi afetado inicialmente pelo acidente.