Os fiéis começaram a ocupar o espaço da Praça Antônio Carlos, no Centro de Juiz de Fora, na manhã dessa terça-feira (12). Traziam com eles a fé e a expectativa pela última Missa do Impossível em 2023, celebrada no dia da padroeira do México e de toda a América Latina, Nossa Senhora de Guadalupe. Próximo do horário de início da missa, a imagem da multidão, que tomou a Rua Doutor Paulo Frontin e uma das pistas da Avenida Getúlio Vargas chamava a atenção. Algo entre 25 e 30 mil pessoas passaram pela celebração, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Outra multidão, formada por 10 mil fiéis acompanharam a transmissão ao vivo, via YouTube, da celebração que durou cerca de duas horas.

A missa, tradicionalmente acompanhada por milhares de pessoas traz sempre um tema para reflexão. Em 2023, o mote escolhido foi: “Pois para o coração de Deus, nada é impossível”. Padre Pierre Maurício de Almeida Cantarino, idealizador da Celebração, conclamou: Nós invocamos o Senhor para que tudo aquilo que você trouxe em seu coração enquanto sonho e desejo, para que os seus difíceis e, principalmente, para que o seu impossível, em nome de Jesus, aconteça”, conclamou o sacerdote ainda no início da celebração.

Os desejos e intenções dos fiéis escritos em um coração de papel, símbolo que foi adotado para esta edição da missa, foram entregues ao final da celebração, no momento do rito de adoração ao santíssimo sacramento. Nesses papéis, as pessoas escreveram desejos que consideram difíceis e outras metas que consideram impossíveis, como já foi feito em anos anteriores.

A Missa do Impossível, celebração declarada Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Município de Juiz de Fora, completou nove anos em 2023 e tem realização semanal, todas as terças-feiras, na Igreja Santa Rita de Cássia, localizada no Bairro Bonfim. O evento entra em recesso e retorna em 2024.