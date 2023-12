A discussão entre dois vizinhos de 65 anos e 47 anos, respectivamente, culminou na apreensão de um revólver calibre .22 e sete munições do mesmo calibre no Morro da Glória, Centro, na tarde desta quarta-feira (13). De acordo com o Registro de Evento de Defesa Social (Reds), uma denúncia feita por meio de ligação para o 190, indicou que um dos envolvidos na briga teria saído para buscar uma arma de fogo.

A equipe se deslocou e abordou um dos autores, que admitiu ter a posse da arma. Ele foi até o imóvel, buscou o armamento e o entregou para a equipe policial.