Nesta quinta-feira (14), Juiz de Fora vai promover duas Cantatas de Natal nos bairros São Mateus e Nova Era. Por causa do evento, a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) informou, por meio de nota, que duas vias serão interditadas durante o evento.

A partir das 18h, a Rua São Mateus, no trecho entre as ruas Coronel Pacheco e Morais e Castro, será interditada para realização da “Cantada de Natal” na escadaria da Igreja São Mateus. Por causa disso, as linhas 509 (Alto Dom Bosco), 524 (São Mateus) e 527 (Santa Cecília) serão desviadas.

Já no Bairro Nova Era, zona norte da cidade, será interditado o trecho da Rua Dr. Dias da Cruz entre as esquinas das ruas João Evangelista dos Santos e Américo Pernisa, para realização da cantata do Colégio Arco-Íris, que terá início às 18h30. Para isso, será necessário o desvio das linhas 739 (Nova Era), 749 (São Judas Tadeu), 755 (Zona Norte/UFJF) e 766 (Zona Norte/Av. Rio Branco).

As vias serão liberadas após o fim do evento.

Veja o desvio de cada linha:

Linha 509 - Alto Dom Bosco

Sentido Centro/Bairro: …Rua Padre Café, Av. Presidente Itamar Franco, Rua Professor

Freire, Rua São Mateus…

Sentido Bairro/Centro: Sem Alteração



Linha 524 - São Mateus

Sentido Bairro/Centro:…Rua São Mateus, Rua Araguaia, Av. Presidente Itamar Franco,

Rua Padre Café, Rua São Mateus,…

Sentido Centro/Bairro:…Rua Chanceler Osvaldo Aranha, Rua São Mateus, Rua Padre

Café, Av. Presidente Itamar Franco, Rua Professor Freire, Rua São Mateus,…



Linha 527 - Santa Cecília

Sentido Bairro/Centro:…Rua Engenheiro Bicalho, Av. Presidente Itamar Franco, Rua

Padre Café, Rua São Mateus,…

Sentido Centro/Bairro:…Rua Chanceler Osvaldo Aranha, Rua São Mateus, Rua Padre

Café, Av. Presidente Itamar Franco, Rua Professor Freire, Rua São Mateus, Rua Melo

Franco...



Linha 739 (Nova Era) e 749 (São Judas Tadeu)

Sentido Centro/Bairro: …,Rua Dr. Dias da Cruz, Rua João Evangelista dos Santos, Rua

Dr. Bezerra de Menezes, Rua Américo Pernisa, Rua Dr. Dias da Cruz,...

Sentido Bairro/Centro:...Rua Dr. Dias da Cruz, Rua Américo Pernisa, Rua Dr. Bezerra

de Menezes, Rua João Evangelista dos Santos, Rua Dr. Dias da Cruz,…



Linha 755 (Zona Norte/UFJF) e 766 (Zona Norte/Av. Rio Branco)

Sentido Zona Norte: ..Rua Dr. Dias da Cruz, Rua João Evangelista dos Santos, Rua Dr.

Bezerra de Menezes, Rua Américo Pernisa, Rua Dr. Dias da Cruz,...

Sentido UFJF e Centro: Sem Alterações.