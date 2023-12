Foi anunciado pela Prefeitura de Juiz de Fora na tarde desta quinta-feira (14) a publicação da portaria de nomeação dos candidatos aprovados no concurso público para o quadro do Magistério Municipal. O documento contém a nomeação de 1.014 candidatos e candidatas aprovados no certame e foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município (Atos do Governo) nesta tarde.

“Nós iniciamos o concurso no primeiro ano do governo porque era nosso compromisso e, neste momento, nós estamos concluindo com a efetivação desses 1.014 trabalhadores e trabalhadoras da educação. Professores, coordenadores pedagógicos, secretários escolares. A educação precisa de ter um quadro estável”, destacou a chefe do Executivo em vídeo oficial ao lado dos secretários de Recursos Humanos (SRH), Rogério de Freitas, e de Educação, Nádia Ribas.

“A educação de qualidade precisa de um quadro estável da docência, do trabalho em educação. Além disso, nós daremos continuidade ao que a gente vem fazendo para garantir que o fundo de previdência dos trabalhadores e trabalhadoras da Prefeitura tenha estabilidade e garanta que, no futuro, vão receber o retorno do trabalho que realizaram para a cidade. Então, são dois golaços que nós estamos marcando. Um na área da educação. O outro na área de recursos humanos”, enfatizou a prefeita Margarida Salomão.

Para a titular da Secretaria de Educação, “essa rede desenvolve um trabalho de qualidade e que será de mais qualidade ainda, garantindo o direito à aprendizagem dos nossos estudantes, que é a nossa grande e bela missão como educadores”. O secretário de Recursos Humanos reforçou que “é uma notícia importante porque faz quinze anos do último concurso para a área da educação”.

A portaria nomeia 606 professores regentes A (PR-A), através do Edital nº 01/2021; 292 professores regentes B (PR-B), pelo Edital nº 02/2021; além de 97 coordenadores pedagógicos, aprovados no Edital nº 03/2021, e 19 secretários escolares, que dão sequência às efetivações através do Edital nº 04/2021.