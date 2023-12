Um jovem de 19 anos foi detido suspeito de abusar uma adolescente de 12 anos na noite dessa quinta-feira (14) no Bairro Santa Cândida, em Juiz de Fora. Segundo a Polícia Militar (PM), a menina foi levada para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) Dr. Mozart Teixeira e, após exame, o resultado foi inconclusivo para ato libidinoso e negativo para conjunção carnal.



A PM explicou que foi ao local da ocorrência e fez contato com a mãe do rapaz, que afirmou que o filho estava sendo ameaçado de agressão por alguns parentes da adolescente.

Relato

Ainda no local, uma testemunha relatou que o jovem teria entrado dentro da casa da avó da menina sem autorização. O casal que mora na residência estava dormindo, mas ouviu um barulho próximo ao banheiro e viram o rapaz. Ele disse que queria usar o banheiro.

Diante do comportamento da adolescente, que estava nervosa e um pouco agitada, a testemunha desconfiou que o suspeito poderia ter abusado dela. Ao ser questionada pela testemunha, a adolescente disse que ele havia apertado os seios dela.

Quando a polícia chegou, a menina não estava mais no local, mas retornou junto com uma responsável legal para esclarecer os fatos.

Na presença da vó, a adolescente contou que estava deitada na cama quando foi surpreendida pelo suspeito na janela do quarto. Ele teria entrado já colocando as mãos nos seios dela e os apertando.

Ela ficou assustada e não reagiu, mas com medo, correu para o banheiro e foi surpreendida pelo jovem, que a empurrou para dentro do cômodo e, com as mãos no pescoço dela, começou a abusar da menina ao passar as mãos nas partes íntimas dela e tentar penetrar um dedo na genitália dela.

Após a adolescente fazer barulho dentro do banheiro, ela conseguiu sair correndo e voltar para o quarto. Logo depois o suspeito foi surpreendido pela testemunha perto do banheiro.

Após o relato, a adolescente foi levada para exame, que teve resultado inconclusivo para ato libidinoso e negativo para conjunção carnal.

O rapaz foi detido e encaminhado para a Delegacia.