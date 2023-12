Um rompimento na rede de distribuição de água no Centro de Juiz de Fora exigiu uma intervenção emergencial entre as Ruas Benjamin Constant e Jarbas de Lery Santos, no Centro de Juiz de Fora, na tarde desta sexta-feira (15). Por conta do problema, o abastecimento foi interrompido e pode afetar moradores e comércios de parte das ruas Benjamin Constant, Roberto de Barros, Silva Jardim, Getúlio Vargas e Jarbas de Lery Santos.

Para solucionar o problema, equipes da Companhia de Saneamento Municipal (Cesama), atuam na obra no local, cujo tráfego foi também completamente interditado para a realização dos reparos emergenciais, na Rua Benjamin Constant. O desvio é feito pela Rua São Sebastião para o Transporte Coletivo Urbano e veículos menores desviam pela Rua Jarbas de Lery dos Santos.



O problema foi causado por uma empresa de telefonia que executava uma obra de transferência de cabeamento e atingiu a rede de água da Cesama. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos até a noite desta sexta-feira, (15), quando o abastecimento para a região deve ser restabelecido.