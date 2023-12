A onda de calor que afeta parte do país nesta semana não atinge a Zona da Mata. A ocorrência de temperaturas 5 graus acima da média deve ser registrada até o domingo (17). Embora a tendência seja de temperaturas mais altas em Juiz de Fora e região em um período entre os próximos sete a dez dias, segundo o idealizador da Página Clima e Tempo JF, o professor de Geografia Renan Tristão, podendo alcançar uma faixa entre 30 graus e 33 graus, o aumento não chega a se enquadrar no fenômeno.



“O critério é estar cinco graus acima da média climatológica por cinco dias consecutivos para caracterizar uma onda de calor. E não é o que está previsto na zona da mata aí, nos próximos dias pela frente“, detalha Renan. A generalização, nesse caso, é um problema, como aponta o professor. Porque muitas pessoas acabam acreditando que o evento climático vai ocorrer no país inteiro da mesma forma, mas a previsão do tempo, como ele reitera, deve ser sempre setorizada.



“Nossa preocupação maior fica em relação às chuvas. O que causa a onda de calor é um sistema de alta pressão atmosférica. Esse sistema de alta pressão atmosférica vai influenciar o tempo aqui na nossa região. O calor pode não chegar com a força que vai chegar no interior, mas a característica dele de trazer tempo seco, aberto, vai. E esse é o problema. A gente vai ter pouca ou nenhuma chuva em toda a região pelos próximos sete a dez dias”, explica Renan.



Pelo menos até o dia 21, segundo o professor, não há, praticamente, chuva alguma no horizonte, o que é muito preocupante. “Porque dezembro é o segundo mês mais chuvoso do ano da nossa temporada de chuvas. E as chuvas já estão muito abaixo da média nesse mês de dezembro de 2023. Tudo indica que vai permanecer assim. As chuvas retornariam no natal, mas não em uma quantidade suficiente”, alerta.



Tags:

Calor