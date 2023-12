Na tarde desta sexta-feira (15), uma nova frota de ônibus chegou na cidade de Juiz de Fora. O Consórcio Via JF confirmou a chegada de 108 veículos, anunciando a transição da função dos cobradores no serviço de transporte público que vai acontecer na cidade.

FOTO: Via JF - Nova frota de ônibus chega a Juiz e Fora

Entenda sobre a mudança

A Via JF, em nota, explica que esta mudança foi uma decisão pensada nas transformações tecnológicas e operacionais que têm sido adotadas em diversas capitais do país. "Ao observarmos a realidade de muitas capitais no país, notamos que a ausência da função de cobrador tornou-se uma prática comum e bem-sucedida. Cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília já passaram por essa transição, com resultados positivos tanto para as empresas de transporte quanto para os usuários."

Com a mudança, os cobradores deixarão de exercer a sua função, porém não serão demitidos. Para isso, será realizada uma parceria com o Sest Senat, onde os colaboradores serão qualificados e realocados em novas funções dentro do contexto do transporte público. "Essa parceria visa assegurar que esses colaboradores sejam capacitados e realocados em atividades mais estratégicas e que demandem maior qualificação, garantindo a manutenção de seus empregos", esclarece a nota.

Através da introdução do sistemas de bilhetagem eletrônica, e a automação dos processos de cobrança, foi percebido pela instituição maior eficiência operacional, redução de custos e, consequentemente, tarifas mais acessíveis para a população. Além disso, a modernização do setor poderá, segundo o Consórcio, contribuir para a melhoria da qualidade do serviço prestado, com ganhos significativos em termos de pontualidade e segurança.

A transição começará aos domingos, de forma gradual, e, à medida em que os colaboradores forem sendo qualificados para novas funções, o novo modelo ganhará forma.