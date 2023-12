Uma obra que estava com o alvará suspenso foi interditada pela fiscalização da Prefeitura de Juiz de Fora nessa sexta-feira (15), no Bairro Marilândia. A Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (Sesmaur) determinou a paralisação e a interrupção da jornada dos trabalhadores no local.

Segundo a PJF, a obra foi autorizada em julho deste ano, após o projeto ser analisado e aprovado nos setores da Administração. Contudo, com o início do período de chuvas, causou prejuízos às ruas adjacentes.

No fim de outubro, a Sesmaur suspendeu o alvará da obra, destacando as medidas técnicas emergenciais para conter o carregamento de terra e lama, desde que apresentado projeto com responsável técnico.

“Além da sujeira nas vias, em diligência, a fiscalização constatou que as obras prosseguiram e que a lama e detritos foram direcionados diretamente na rede de captação de águas pluviais, causando obstrução e rompimento da rede nas vias públicas e o retorno de água suja com sedimentos para dentro da casa dos moradores”, afirmou o Executivo.

Após denúncias, a fiscalização voltou ao local nessa sexta e orientou os trabalhadores e demais presentes a saírem, sob penas maiores, ou mesmo ação policial. Também estão sendo apurados todos os danos para que a Prefeitura cobre pelos serviços de recuperação.

Por descumprir a suspensão do alvará, foi gerada uma multa de cerca de R$ 60 mil, sendo que o empreendimento está agora totalmente embargado, podendo ter o valor da penalidade ampliado diariamente, caso insista.

"A Prefeitura não vai tolerar esse tipo de ação irresponsável que causa perdas materiais aos moradores, destrói o serviço público e, ainda, pode colocar a vida das pessoas em risco", afirmou a secretária da Sesmaur, Aline Junqueira.

É possível denunciar as irregularidades em obras e empreendimentos pelo canal de denúncias pelo WhatsApp (32) 3690-7984.