Há uma semana do Natal, o clima da data se traduz em luzes coloridas nas ruas, casas e comércios, em sabores sazonais e enfeites que tomam as residências, lojas e mercados. Fora desses espaços, há pessoas, instituições e grupos se movimentando para garantir que outras pessoas tenham acesso a alimentos, itens de higiene, presentes e outros tipos de produtos, praticando a solidariedade, tema também intimamente relacionado ao Natal.



Pensando em quem ainda não conseguiu buscar uma iniciativa solidária para participar, o Portal Acessa.com reuniu informações sobre algumas ações que ainda recebem doações e contribuições a tempo do Natal. Confira:



Anjos da Rua



Os Anjos da Rua arrecadam produtos de higiene pessoal para doação de kits a pessoas em situação de rua e em vulnerabilidade social. No momento, o grupo recebe itens como: pasta dental, escova de dente, sabonete, absorvente, chinelo, pente.

As doações podem ser entregues no Autoria, Rua Batista de Oliveira, 931, 2º andar, Granbery

Papai Noel dos Correios



Uma campanha que há mais de três décadas leva alegria para crianças de todos os pontos da cidade, transformando as cartinhas em letrinhas recém-aprendidas ou transformadas em desenhos colorido, em alegria. Em Juiz de Fora, as cartinhas podem ser adotadas até a quarta-feira (20) e os presentes podem ser entregues nas agências dos Correios até a sexta-feira (22).



A Adoção das cartinhas é feita pelo site da campanha.



Ação Social Pastoral da Igreja São Sebastião



A Ação Social Pastoral da Igreja São Sebastião, localizada no Centro de Juiz de Fora, está arrecadando doações para as cestas de natal. A Ação Social realiza um trabalho de assistência mais de 100 famílias, auxiliando com cestas básicas mensalmente e as visitando uma vez ao ano. Neste Natal, as doações pode ser: panetone, doce, macarrão, extrato de tomate, sardinha, refrigerante, farofa, caixa de bombom e brinquedos. Eles podem ser deixados na secretaria da igreja até o dia 20 de dezembro.

Seu endereço é Praça Hermenegildo Vilaça, s/nº – Centro, atrás do Parque Halfeld.

Livraria Paulus



A Livraria Paulus está realizando uma campanha de apadrinhamento de crianças. Em parceria com Pastoral Arquidiocesana da Criança, buscam proporcionar um Natal mais especial a 600 crianças. Para colaborar basta adquirir um livro infantil na livraria e informar a doação a um dos atendentes. Em contrapartida, 50% do valor será custeado pela Paulus e ainda será possível escrever uma dedicatória a criança. É possível participar até o dia 22 de dezembro.

O local fica na Av. Barão do Rio Branco, 2590 – Centro.

Ambulatório da Glória



Já o Ambulatório da Glória está promovendo a campanha “Adote uma Família”, onde as pessoas são convidadas a contribuírem com R$ 100, o valor de uma cesta de natal. O local atende, em média, 400 pessoas por mês, prestando assistência gratuita às pessoas reconhecidamente carentes e em situação de vulnerabilidade social. A ajuda pode ser feita também por PIX, através da seguinte chave: 21.614.326/0001-89 (CNPJ). As doações podem ser realizadas até o dia 20 de dezembro.



O Ambulatório está localizado na Rua Senador Feliciano Penna, 187 – Mariano Procópio.



Ceia do Banho Solidário Vicentino



Há também a Semana Natalina do Banho Solidário Vicentino, que será realizada entre os dias 18 e 22 de dezembro, a iniciativa visa a oferecer refeições especiais de Natal às pessoas em situação de rua de Juiz de Fora. Para manter a tradição, os Vicentinos necessitam de doações de alimentos típicos de ceias, além de materiais descartáveis.



As doações são recebidas na Sede do CC Santo Antônio, na Avenida Brasil, 2.500, Bairro Vitorino Braga, às segundas, quartas e sextas-feiras, das 13h às 18h.

“Natal de Todas e Todos Nós”

A campanha é fruto da parceria entre a PJF, o Programa “Sesc Mesa Brasil” do Serviço Social do Comércio da Zona da Mata (Sesc) e a Mesa de Cidadania, Espaço de Articulação e Integração das Ações de Combate à Fome da Prefeitura e recebe doações até o sábado (23).

As doações podem ser feitas em 17 supermercados da cidade (Bahamas, Pais e Filhos e BH). Os pontos de coleta nestes estabelecimentos comerciais contam com representantes das instituições que estão orientando sobre a campanha. Além dos mercados, a arrecadação também está sendo feita entre os servidores, as empresas do município e também por meio do Radar Solidário, ferramenta gratuita e acessível para facilitar os processos entre pessoas e empresas que desejam doar para entidades e famílias da cidade.

Faça seu cadastro e doe neste link