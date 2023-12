Nesta segunda-feira (18), Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) iniciou uma campanha de substituição de hidrômetros de imóveis residenciais e comerciais nos bairros Costa Carvalho, Nossa Senhora de Lourdes e Santo Antônio, zona sudeste de Juiz de Fora. De acordo com a companhia, o serviço será realizado de forma gratuita sem afetar o abastecimento local, e tem a intenção de garantir uma medição mais precisa no consumo mensal de água e nos índices de perdas.

Para Fábio Almeida, chefe do Departamento de Medição e Controle (DEMC) da Cesama, essa mudança permite uma cobrança justa nas contas de água: "Um hidrômetro novo possui uma medição confiável, sendo previamente certificado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e submetido a inspeções de recebimento de lotes, quando são verificadas as condições metrológicas do equipamento.”

Troca regular de hidrômetros

Segundo a Portaria nº 295/2018 do Inmetro, a troca dos hidrômetros é recomendada a cada sete anos, em razão do tempo de vida útil do aparelho. Porém, a Cesama, com na intenção de de garantir confiabilidade do equipamento, realiza essa substituição na metade do tempo, ou seja, em uma idade média de 3,5 anos.