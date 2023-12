Nesta terça-feira (19), a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) vai realizar a instalação de um medidor de vazão na elevatória Residencial Alvim até a rua Otávio Malvaccini, 231, no Bairro Spinaville II, zona oeste de Juiz de Fora.



Por causa do serviço, o abastecimento de água nesse residencial e no condomínio Estrela do Lago, localizado no Bairro Viña del Mar, poderá ficar comprometido a partir das 8h desta terça, com previsão de término para o mesmo dia.

De acordo com a companhia, a instalação visa melhorar o fornecimento de água na região.