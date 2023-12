Uma batida entre um carro e um ônibus foi registrada na manhã desta terça-feira (19) na Rua Acácio Alves Alvim, no Bairro Marilândia, em Juiz de Fora.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a motorista do carro, de 46anos, sofreu ferimento no nariz e braço direito. Ela foi levada para o Hospital Monte Sinai com dores de cabeça. O nome dela não foi revelado, por isso não foi possível saber o estado de saúde.

A reportagem procurou o Consórcio Via JF e aguarda retorno.