Na última quinta-feira (14), a Câmara Municipal de Juiz de Fora (CMJF) aprovou um projeto de lei (PL) que inclui a Última Missa do Impossível do ano no Calendário Oficial do Município. O evento é realizado comumente na segunda semana de dezembro há nove anos. De acordo com o vereador Marlon Siqueira (PP), autor do PL, a proposta tem como intenção valorizar a manifestação cultural e religiosa que recebe milhares de pessoas todos os anos, atraindo fiéis de toda a região.

Durante a sua justificativa, Siqueira argumentou que a Última Missa do Impossível se mostra como uma grande atividade de caráter religioso e social, que reúne todos os anos dezenas de milhares de pessoas em uma cerimônia católica antes do encerramento do ano. "O evento tem caráter regional, considerando que o público vem de várias cidades do entorno além de Juiz de Fora.”

A proposta segue para sanção do Executivo. Confira o projeto completo por aqui.



Missa do Impossível reune mais de 25 mil fiéis em 2023

A Missa do Impossível, celebração declarada Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Município de Juiz de Fora, surgiu de uma iniciativa do padre Pierre Maurício, visando mostrar para as pessoas que nenhuma graça seria inalcançável “aos olhos” de Deus. Celebrada sem interrupções há nove anos, as primeiras celebrações foram realizadas na Capela da Congregação Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor, no Centro. Depois, passou pela Paróquia São José, no Bairro Costa Carvalho, onde se popularizou. Em 2022, a celebração foi transferida para a Paróquia Santa Rita de Cássia, após ida do pároco para o local.

Neste ano, a celebração, com o mote “Pois para o coração de Deus, nada é impossível”, reuniu entre 25 e 30 mil fiéis na Praça Antônio Carlos, no centro da cidade, segundo a estimativa do Corpo de Bombeiros divulgada pela Arquidiocese de Juiz de Fora.

O evento está em recesso e retornará em 2024, ano que marca a primeira década da cerimônia católica.