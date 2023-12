Nesta terça-feira (19), a Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanidades (Empav) iniciou uma manutenção no asfalto, também conhecida como recapeamento asfáltico, de mais um trecho da Avenida Deusdedith Salgado entre os bairros Salvaterra e Cascatinha, zona sul de Juiz de Fora.

De acordo com a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), as equipes da Empav estão realizando o serviço nas duas mãos da Avenida e a previsão da conclusão é em janeiro de 2024. Por causa da intervenção, a prestadora do serviço alerta que o trânsito pode ficar mais lento no local, então, se possível, a indicação é de que os motoristas e motociclistas utilizem rotas alternativas para evitar engarrafamentos.

Sobre a manutenção

O recapeamento asfáltico, segundo a Constec Pavimentação e Construção, serve para restaurar ou conservar a malha de asfalto. Essa manutenção deve ser realizada periodicamente, a fim de garantir a qualidade e aumentar a vida útil da estrutura.

Em Juiz de Fora, no mês de outubro, quase seis quilômetros de extensão da avenida receberam asfalto novo, totalizando uma área de mais de 57 mil metros quadrados. Além da Deusdedith, a Avenida Dr. Paulo Japiassu Coelho, no Bairro Cascatinha, também teve o pavimento revitalizado neste ano.