Moradores do Bairro Esplanada e de toda a Zona Norte poderão se beneficiar da sala multiuso inaugurada pela Prefeitura de Juiz de Fora nessa terça-feira (19). O ato atende a uma demanda histórica, podendo ser ocupado por idosos, adultos e crianças por meio de atividades esportivas, culturais e de desenvolvimento pessoal. Ginástica, pilates, artes marciais, cursos profissionalizantes, entre outras ações serão oferecidos no Centro Comunitário. Com essa inauguração, a PJF amplia a educação no bairro, oferecendo mais qualidade de vida para toda a população. O equipamento fica localizado na Rua Bias Fortes, nº 76.



Durante a inauguração, a prefeita Margarida Salomão enfatizou a importância dessa parceria do poder público com a comunidade. “Nós vamos ter esse espaço para desenvolver projetos das Secretarias de Esporte e Lazer, da Educação, da Segurança Urbana e Cidadania, e ao mesmo tempo para a própria comunidade usar para festas de casamento e aniversário. Estou muito feliz que, finalmente, estejamos realizando essa entrega. É uma grande conquista do bairro e temos agora esse maravilhoso espaço que vai receber o nome da querida Maria Eterna da Costa Gomes, a Terninha. Estamos realizando o sonho dela de ter um espaço multiuso aqui no Esplanada”.



Segundo a secretária de Governo, Cidinha Louzada,“A sala pode ser tanto um salão cultural que pode tanto receber uma peça de teatro, quanto pode ser um espaço onde a população possa realizar uma festa. Além disso, a Prefeitura pode realizar projetos com crianças, jovens e adultos também. É um espaço que a Terninha lutou muito para conquistar. É um presente que ela não pode estar aqui para entregar, mas tenho certeza absoluta que de onde ela estiver, está realizada”.



Para o secretário de Esporte e Lazer, Marcelo Matta, é uma alegria inaugurar essa sala multiuso. “Vamos usar este espaço para ter atividades esportivas relacionadas com a promoção da saúde, pois aqui do lado temos uma UBS e isso já faz parte das ações da Prefeitura. Vamos ter eventos culturais e o principal, um compartilhamento com a comunidade, onde ela vai poder usufruir deste espaço para a realização de vários eventos”.



De acordo com o filho da Maria Eterna da Costa Gomes, Alexandre Gomes, a inauguração do espaço é um momento de muita emoção. “Vai fazer três meses que minha mãe partiu, mas sei que ela está em um lugar muito bom e muito feliz com essa realização. Ela, enquanto estava viva, batalhou, correu, para a construção desse espaço. Foi uma luta constante. Agradeço muito por este espaço ter o nome dela e as pessoas que fizeram isso acontecer”. A líder da comunidade do bairro Esplanada, Marciléia Rodrigues, destacou a importância da luta de Terninha. “A dona Terninha vinha há muito tempo tentando conquistar esse espaço para a comunidade. Agora, vamos cuidar e zelar porque é nosso”.



A obra foi possível graças a uma emenda parlamentar do mandato da então deputada Margarida Salomão, indicada em 2016. Quando aprovada a lei que o nomeia, o local será conhecido como Centro Comunitário Maria Eterna da Costa Gomes, uma homenagem à liderança comunitária "Terninha do Esplanada".