Nessa terça-feira (19), o "Jogo Solidário Amigos da Guarda" entregou três toneladas de alimentos ao Mesa Brasil do Serviço Social do Comércio (Sesc). As instituições beneficiadas foram a Fundação Ricardo Moysés Júnior e a Associação de Caridade São Vicente de Paulo, em Juiz de Fora.



Para a realização desta ação, o Jogo Solidário comemorou os 15 anos da Guarda Municipal com atividades esportivas, de recreação, alinhadas à vertente solidária, no dia 9 de dezembro deste ano. Durante o evento, realizado no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, foram arrecadados alimentos e feita venda de camisas revertida em produtos para instituições da cidade. A expectativa era de que fossem arrecadadas duas toneladas de alimentos com as contribuições, porém, superando as expectativas, três toneladas foram angariadas.

A presidente fundadora da Ricardo Moysés Junior, Jane Berlose Moysés, falou sobre o significado da ação para a instituição: "Essa iniciativa do Jogo Solidário da Guarda Municipal, com a doação que estamos recebendo, é muito importante. A gente gasta dez quilos, apenas de arroz por dia, fora as 90 cestas entregues aos assistidos.” Já Romário Caetano Gonçalves, coordenador da Associação de Caridade, agradece: “Isso aqui vocês não sabem o que significa pra gente [...] veio em um momento muito importante, quando a gente estava realmente precisando.”



O Jogo Solidário

Originado de uma brincadeira entre amigos, o jogo que era apenas uma atividade de lazer, ganhou cunho solidário em 2019, arrecadando doações para o Hospital São Camilo de Lelis, em Santa Luzia. No ano seguinte, a pandemia interrompeu a corrente do bem. A partir de 2021, o jogo assumiu definitivamente o caráter solidário. Na sua quarta edição, o evento marca também a semana em que a Guarda Municipal completa 15 anos de atividades em Juiz de Fora.

Para Ricardo Leão, um dos organizadores do projeto, as duas palavras de ordem são "gratidão e união": “A recompensa em realizar um trabalho dessa magnitude é perceber que as parcerias bem-feitas, com sinergia contagiam a todos. Foram desafios vencidos em cada etapa para obter sucesso e entregar três toneladas de alimentos. Não foi fácil, [existe] muito trabalho que não está nas fotos", finaliza.



Sobre o Mesa Brasil

O programa de segurança alimentar e nutricional Mesa Brasil é um projeto que existe com o objetivo de reafirmar a importância do combate ao desperdício e da melhora das condições alimentares da população.

Por meio de um conjunto de ações, ele serve mais do que alimentos e coloca à mesa também acolhimento e informações. Os projetos visam orientar e qualificar voluntários, entidades e empresas doadoras sobre o tema. Além disso, o programa também oferece palestras e oficinas de educação alimentar e incentiva trabalhos manuais e de culinária para a geração de renda dos participantes.

Atualmente mais de 33 milhões de brasileiros passam fome no país (Rede PENSSAN, 2022). Além disso, o Brasil está entre os países com maiores índices de perdas e desperdício de alimentos. Como pode existir fome de um lado e tanto desperdício de outro? O Mesa Brasil Sesc, desde 1994, contribui para mudar esse cenário. A Rede de Bancos de Alimentos combate a fome e o desperdício, a partir de doações de parceiros, e contribui para a garantia da segurança alimentar e nutricional de crianças, jovens, adultos e idosos, em vulnerabilidade social, em todo o Brasil.