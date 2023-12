Os ônibus do Transporte Coletivo Urbano que ficaram parados na Avenida Barão do Rio Branco, no Centro de Juiz de Fora nesta quinta-feira (21), voltaram a circular. Motoristas e cobradores haviam descido dos coletivos. A princípio, os cobradores externam a insatisfação com os novos veículos que passarão a integrar a frota hoje e a ameaça de suspensão da atividade.

Em nota enviada ao Acessa, o Consórcio ViaJF destacou que a pratica foi ilegal e que três colaboradores foram identificados como responsáveis por tal ato. O ViaJf informou que medidas estão sendo tomadas para coibir essas práticas. Veja a nota abaixo:

"O Consórcio Via JF vem a público informar sobre um lamentável movimento ilegal identificado no transporte público de Juiz de Fora. Três colaboradores foram identificados como responsáveis por tal ato, e medidas estão sendo tomadas para coibir essas práticas. Reiteramos nosso compromisso inabalável com a legalidade e a integridade em todas as operações. Repudiamos veementemente qualquer ação que comprometa a segurança e a qualidade do serviço prestado à comunidade.

O Consórcio Via JF está colaborando integralmente com as autoridades competentes para que medidas legais adequadas sejam tomadas. Esclarecemos que nossa prioridade é a manutenção dos empregos e a preservação dos serviços essenciais que oferecemos à população. Destacamos que a cláusula 57 do acordo coletivo de trabalho, devidamente registrado no Ministério do Trabalho, estabelece claramente as condições da transição dos cobradores, garantindo uma abordagem justa e transparente nesse processo.

Além disso, informamos que o sistema de transporte público já foi restabelecido, assegurando a normalidade das operações para a comunidade de Juiz de Fora. Continuaremos a investir em ações que fortaleçam a integridade de nossa operação e a confiança depositada em nós pelos cidadãos de Juiz de Fora. Agradecemos à comunidade pela compreensão e confiança contínua em nossos serviços".